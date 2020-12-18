«Туфельки, колготочки с лого»: Боня похвасталась новогодними подарками от Филиппа Плейна

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня в начале зимы с шиком отпраздновала свой 41-й день рождения. Светская львица организовала все по высшему разряду – на вечеринке по случаю именин собрался весь столичный бомонд, сама виновница торжества блистала на рауте в золотистом наряде, украшенном стразами и бахромой.

Вернувшись домой в Монако, где девушка проживает вместе с восьмилетней дочкой, Боня приступила к подготовке к Новому году. И уже начала принимать подарки. Одним из первых красавицу поздравил знаменитый модный дизайнер Филипп Плейн. Немецкий кутюрье порадовал светскую львицу дамскими штучками, которыми Боня поспешила похвастаться в Instagram.

«Подарочки от Филиппа Плейна. Такие туфельки, колготочки с лого Philipp Plein. Я поэтому шортики надела, сейчас буду колготочки примерять», — радостно показала обновки Боня.

В гардеробе Бони появилась новая пара черных лодочек на шпильке, а также несколько пар колготок и комплект нижнего белья. Девушка тут же примерила обновки и осталась в восторге. Она поблагодарила Плейна за подарки.

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