Как советует Хромченко: 56-летняя Эмма Малинина прогулялась по Лондону в комбинированной куртке

Признанный эксперт в мире моды, ведущая шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко регулярно рассказывает о трендах, на которые стоит обратить снимание. И одним из таких стали комбинированные вещи, то есть состоящие из разнофактурных тканей наряды. Фэшн-критик назвала тенденцию свежей и призвала модниц не игнорировать ее.

Жена народного артиста России Эмма Малинина не смогла пройти мимо свежего тренда и выгуляла комбинированный укороченный пуховик. 56-летняя модница появилась на улице Лондона в черной куртке с жаккардовыми вставками, джинсах и кроссовках. Получилось очень свежо и стильно. Эмма запечатлелась рядом с супругом на память.

«Вы все прекрасней и прекрасней», «Очень красивое фото», «Вам так к лицу!», «Такие стильные!!! Красивая пара!», «Клевые», — пишут в комментариях.

К слову, Эмма и Александр Малинины часто бывают в Лондоне, поскольку их 20-летняя дочь Устинья учится в Королевской академии музыки. А вообще супруги живут в Германии, где обосновались много лет назад.

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