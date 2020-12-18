Не продлили контракт: 33-летний футболист Дмитрий Тарасов остался без работы

33-летний футболист Дмитрий Тарасов в начале года подписал контракт в ФК «Рубин» и переехал в Казань. Однако спустя три дня он получил травму на тренировке и выбыл из строя. Восстановление пришлось на период самоизоляции, и спортсмен смог восстановиться. До конца года он оставался в рядах казанского клуба, но накануне стало известно, что в 2021 году тренеры решили обойтись без него.

Об этом сообщил сам Тарасов у себя в Instagram. Бывший муж Ольги Бузовой поблагодарил наставников, друзей и одноклубников за этот год.

«Было непросто, но я восстановился, полон сил и желания для того, чтобы быть нужным и полезным новой команде, которая в меня поверит», — написал спортсмен.

К слову, Тарасов перевез в Казань свою семью – жену Анастасию Костенко и двух дочек-погодок. Возлюбленная даже нашла в столице Татарстана работу – она дебютировала на клубном телеканале «АК Барс».

Смотрите также