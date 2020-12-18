Сиять: Бородина в мини-юбке из серебристых пайеток позировала на работе

Ксения Бородина недавно хвасталась своим новогодним нарядом. Девушка выбрала то самое платье по самым последним трендам сезона. Оно выполнено из пастельно-желтой ткани с блестящей ниткой люрекса, с остромодными подплечниками и драпировкой на талии. Кстати, историк моды Александр Васильев рекомендовал подобные наряды стиля 80-х.

На работе у Бородиной уже вовсю праздник. Девушка для съемок облачилась в сияющую серебряным блеском юбку на запах, которую уравновесила спокойным верхом – белой блузой рубашечного кроя. Ее Ксения заправила в юбку.

«Я красивая и в мэйке», — снимая себя на видео, с удовлетворением отметила Бородина.

Кстати, Бородина как истинная модница обожает шопинг. Девушка регулярно пополняет свой гардероб трендовыми вещами и аксессуарами.

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