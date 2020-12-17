«Почему таких как Шнуров не штрафуют?»: Пригожина беспокоит вопрос культуры языка

Какой бы вопрос вы задали президенту России на пресс-конференции? Как удалось выяснить порталу Teleprogramma.pro некоторые звезды даже не задумывались над этим. А вот у Иосифа Пригожина собралось множество вопросов, которые бы он хотел обсудить с Владимиром Путиным. В числе первых – употребление мата в общении.

«Почему таких, как Шнуров, не штрафуют публично? Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать. Будут ли приниматься меры против безграничного использования нецензурной лексики? Мат был всегда, но его не использовали так обширно, как это происходит сегодня. Я против пропаганды мата», — сказал Пригожин.

Кроме того, звездного продюсера беспокоит, почему Интернет стал вообще неконтролируемым. Здесь речь идет о различным видеороликах насильственного характера, которые распространяют в Сети.

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