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«Гулять и читать Пушкина»: Джигурда рассказал о планах в новогоднюю ночь

В Москве проходит запись концерта «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

«Гулять и читать Пушкина»: Джигурда рассказал о планах в новогоднюю ночь
Никита Джигурда. Фото: Global Look Press

На записи концерта «Золотой хит» телеканала Music Box Gold собрались многие звезды шоу-бизнеса. Среди них – Валерий Леонтьев, Катя Лель, Анита Цой, Согдиана. Не обошлось и без шоумена Никиты Джигурды. Журналистам он рассказал о планах в новогоднюю ночь.

Никита Джигурда
Никита Джигурда. Фото: Teleprogramma.pro

«Мы будем гулять по центру Москвы и читать стихи Пушкина. Слава Богу, что у нас не случилось полной изоляции, как в Европе», — сказал Джигурда.

Ранее на звездной тусовке Валерий Леонтьев признался, что похудел на восемь килограммов. Анита Цой рассказала, что подарит мужу на Новый год удобную подушку, а Катя Лель отметила, что праздники будет встречать дома с семьей.

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