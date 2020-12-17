Похудевший на восемь килограммов Леонтьев раскрыл секрет своей молодости

Одним из самых ожидаемых звездных гостей на концерте «Золотой хит» телеканала Music Box Gold стал Валерий Леонтьев. На тусовку артист пришел позже многих других, но зато сразил всех наповал.

Ярко-красный лаковый пиджак с эполетами поверх черной майки и множество украшений на шее – Леонтьев умеет выглядеть сногсшибательно. Правда, на этот раз нарядом все не ограничилось. Артист заметно помолодел и похудел, а журналистам решил раскрыть свой секрет.

«Я лежу на диванчике в Майами и здесь», — отшутился Леонтьев, признавшись, что ему удалось похудеть на восемь килограммов.

Напомним, в Сети появился снимок преобразившегося музыканта, который вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые фанаты отметили, что Валерий перестарался с пластикой, другие похвалили его за умение всегда выглядеть великолепно.

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