Лера Кудрявцева: «Сергей Пенкин рассказал, почему не ладит с Пугачевой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео

Катя Лель в «золотом» бомбере и с новым цветом волос появилась на концерте

В Москве проходит запись концерта «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

Катя Лель в «золотом» бомбере и с новым цветом волос появилась на концерте
Катя Лель. Фото: instagram.com/katyalelofficial

Недавно Катя Лель решилась на преображение. Звезда 90-х решила внести изюминку в своей имидж и покрасила волосы в розовый, как ранее сделали бизнесвумен Оксана Самойлова и телеведущая Регина Тодоренко. Сразу после этого певица отправилась в Дубай, где провела свой отпуск. П по возращению в Москву принимает участие в записи новогодних концертов. Один из них — «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

Катя Лель
Катя Лель. Фото: Teleprogramma.pro

К журналистам Лель вышла в «золотом» бомбере, который эффектно подчеркнул ее свежий загар и новый цвет волос. Завершила образ объемными серьгами с золотым напылением. Артистка призналась, что Новый год будет отмечать дома, с семьей.

Недавно Катя Лель представила фанатам своей новый альбом, который получил название «Сияние».

Смотрите также:

Тэги

Катя Лельконцертмода и стиль