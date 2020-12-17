Катя Лель в «золотом» бомбере и с новым цветом волос появилась на концерте

Недавно Катя Лель решилась на преображение. Звезда 90-х решила внести изюминку в своей имидж и покрасила волосы в розовый, как ранее сделали бизнесвумен Оксана Самойлова и телеведущая Регина Тодоренко. Сразу после этого певица отправилась в Дубай, где провела свой отпуск. П по возращению в Москву принимает участие в записи новогодних концертов. Один из них — «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

К журналистам Лель вышла в «золотом» бомбере, который эффектно подчеркнул ее свежий загар и новый цвет волос. Завершила образ объемными серьгами с золотым напылением. Артистка призналась, что Новый год будет отмечать дома, с семьей.

Недавно Катя Лель представила фанатам своей новый альбом, который получил название «Сияние».

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