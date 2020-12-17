Мария Шарапова объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Европы

Мария Шарапова в начале этого года объявила о завершении спортивной карьеры. Тогда появились слухи, что она решила устроить личную жизнь, поэтому приняла такое решение. Сама девушка пояснила, что просто больше не могла игнорировать многочисленные травмы, поэтому решила поберечь здоровье. Теннисистка живет в США и обустраивает свой дом. Она иногда выходит в свет, а два года назад ее впервые заметили в компании британского бизнесмена Александра Гликса.

Обычно Мария не рассказывает о личной жизни, но 17 декабря она поделилась снимками и видео, где запечатлена с возлюбленным. Девушка выглядела счастливой и обнимала одного из самых завидных женихов Европы. Как известно, Александр дружит с британскими принцами Уильямом и Гарри. Он даже возил Шарапову на отдых в Англию. Похоже, что их отношения окрепли, так как пара объявила о помолвке.

«Я сказала „Да“ с первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала теннисистка.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым мальчиком. Я с нетерпением жду целой жизни, чтобы любить тебя и учиться у тебя», — также написал на своей странице бизнесмен.

Поклонники и друзья стали поздравлять влюбленных с важным шагом в жизни. Многие были очарованы тем, как они смотрятся вместе. Напомним, что Гликс на восемь лет старше своей избранницы. За его плечами брак с дизайнером Мишей Нону. также он ухаживал за Пиппой Миддлтон, сестрой герцогини Кейт Миддлтон. Также отметим, что он очень богат — его состояние насчитывает несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

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