Согдиана пришла на звездную тусовку в компании таинственного мужчины

О личной жизни певицы Согдианы известно немного. К 36 годам артистка успела дважды побывать замужем, родить двоих детей, дважды развестись и снова получить статус законной жены. В прошлом году Согдиана вышла замуж в третий раз за мужчину по имени Максим, в том же году родила ему сына.

На записи концерта «Золотой хит» канала Music Box Gold она появилась в компании загадочного мужчины, который мило держал ее за талию.

Выглядела Согдиана просто превосходно. Черное платье с корсетом выгодно подчеркнуло открытую линию декольте. Образ она завершила крупными серьгами с бриллиантами.

Смотрите также: