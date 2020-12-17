«Захотели больше юмора добавить в песни»: Борщева рассказала, почему многие комики запели

Бывшая звезда проекта Comedy Woman Елена Борщева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему многие юмористы со временем запели. Причем кое-кто добился огромного признания публики.
«Я была одной из первых, кто начал петь. Помните клип на песню «Кастинг». Сейчас правда этим не занимаюсь, но еще могу вернуться в этот жанр. Я за всех не скажу, но у многих, надо признать, получились хорошие песни. Они стали через какое-то время после выхода хитовыми. Мы просто захотели больше юмора добавить в песни. Чтобы было больше смешных песен».
Как отметила Елена Борщева, настоящим мастером комической песни она считает Александра Ревву, которого многие знают под псевдонимом Артур Пирожков.
Елена Борщева получила огромную известность благодаря проекту Comedy Woman, который покинула в 2012 году. По ее словам, в какой-то момент ее образ затух, поэтому она ушла в свободное плавание.