«Захотели больше юмора добавить в песни»: Борщева рассказала, почему многие комики запели

«Я была одной из первых, кто начал петь. Помните клип на песню «Кастинг». Сейчас правда этим не занимаюсь, но еще могу вернуться в этот жанр. Я за всех не скажу, но у многих, надо признать, получились хорошие песни. Они стали через какое-то время после выхода хитовыми. Мы просто захотели больше юмора добавить в песни. Чтобы было больше смешных песен».