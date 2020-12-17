«Мой образ затух»: Елена Борщева объяснила, почему покинула Comedy Woman

По словам звезды, у нее закончился контракт, который было решено не продлевать.

Юмористка и актриса Елена Борщева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему в 2012 году приняла решение покинуть популярный на тот момент проект Comedy Woman, у которого когда-то было огромное количество фанатов.

«Подошел к концу контракт и мой образ затух. Уже не писались новые номера. Я решила попробовать себя в сольном творчестве». Елена Борщева

Как отметила Елена Борщева, без юмора в нашей жизни прожить очень тяжело. Она посоветовала каждому настраиваться на юмористическую волну. «Самое смешное – это наша с вами жизнь. Помечайте что-то интересно и кому-то рассказывайте», – заметила она.

Напомним, что Comedy Woman стал выходить на канале ТНТ с ноября 2008 года. В декабре 2019 года проект был заморожен, а съемка новых выпусков приостановлена. В мае 2020 года проект был закрыт, что было еще раз подтверждено в сентябре.

Смотрите также: