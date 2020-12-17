«Мы сделаем это в России»: Решетова пообещала стать новой Тайрой Бэнкс

Недавно роль телеведущей примерила модель Анастасия Костенко. Она стала лицом хоккейного шоу на татарском телевидении и сразу же столкнулась со шквалом критики. Теперь же мечта о телевизионной карьере претворится в жизнь у другой модели – Анастасии Решетовой. Экс-возлюбленная Тимати станет ведущей нового шоу на ТНТ уже в следующем году. В своем Instagram брюнетка пообещала стать новой Тайрой Бэнск.

«Все смотрели телепроект America’s next top model с Тайрой Бэнкс? А теперь мы сделаем это в России и со мной в качестве ведущей! Так что скоро познакомимся поближе через экран телевизоров», — написала Решетова.

Напомним, что Анастасия стала первой вице-мисс России в 2014 году, когда ей было 18 лет. Позже она открыла несколько салонов красоты в Москве и родила сына рэперу Тимати. В начале осени этого года пара объявила о расставании.

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