«Вот это ножки!»: Кожевникова позировала в мужской рубашке на голое тело

Мария Кожевникова поделилась со своими фанатами в Instagram откровенным снимком. Она позировала в мужской рубашке, оголив стройные ноги. Фото, на котором Мария прыгала на кровати, было сделано в спальне.

«Полет уже в норме! Еще раз спасибо всем за поддержку», — написала Кожевникова.

Вероятно, актриса имела ввиду то, что недавно приключилось с ее пятилетним сыном Максимом. Мальчик поранил лицо во время игры с братом. Но фанатов больше привлек снимок Кожевниковой.

«Вот это ножки! Какие стройные ноги! Красавица! Шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Мария – мать троих сыновей. Старшему Ивану шесть лет, а младшему Василию – всего три.

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