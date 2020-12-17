«Глаза разбегаются!»: Пегова довела поклонников до исступления, представ в шубе на голое тело

Ирина Пегова решила подразнить своих поклонников и обнародовать довольно кокетливые кадры, на которых она предстает в шубе на голое тело. Дорогой мех эффектно ниспадает до самого пола, при этом не скрывает ни одного приятного изгиба звезды.

Ценители таланта актрисы по достоинству оценили ее красивые ноги, роскошную зону декольте и мягкие женственные плечи. Блог артистки, где она опубликовали эти снимки, сразу же взорвался от восторженных комментариев! Ведь такие смелые фотографии крайне редко появляются в аккаунте Пеговой.

«Куда смотреть? Глаза разбегаются!», «Какая же вы тут притягательная», «Боже, невероятно роскошная женщина!», «Какие ноги! Это просто восторг», «У меня сейчас инфаркт будет», «Градус сексуальности просто зашкаливает», «Роскошная, неподражаемая, само совершенство!» — в исступлении пишут поклонники в комментариях под фото.

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