«Русские каникулы»: Водянова в шапке-ушанке и меховых брюках отметилась в северной деревне

В то время, как Марина Юдашкина наслаждается солнцем и теплым морем на Сейшелах, Наталья Водянова покинула уютный Париж и прилетела в Россию в отпуск. Звезда не стала идти по легкому пути и отправляться куда-нибудь в Крым или Сочи, а прилетела на север, в Мурманскую область. С собой жена миллионера Антуана Арно взяла также детей: Лукаса, Неву и Виктора.

В одном из самых суровых населенных мест России она успела побывать в тундре, покататься на оленях и даже ледоколе. На сей раз блондинка отметилась с наследниками в саамской деревне, решив познакомиться с культурой местного коренного населения.

Наталья постаралась выглядеть максимально аутентично ситуации, надев теплое вязаное платье с характерным орнаментом. Наряд с оттенком этно примерила и дочь модели Нева, обув унты и лохматую шубу. На головах у обеих девушек оказались теплые шапки-ушанки. Плюс ко всему Водянова утеплилась меховыми брюками.

«Русские каникулы», — подписала звезда обнародованный в личном блоге кадр.

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