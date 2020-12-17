«Набор определенных действий»: Слуцкая решила рассказать о приметах фигуристов

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая уже давно завершила спортивную карьеру. О своих ледовых успехах она часто вспоминает в Instagram, а теперь там же решила создать новую рубрику, которую назвала «Мифы на льду». Фанатам будет рассказывать о приметах и суевериях в том числе.

«Конечно, у меня был набор определенных действий. Но это, скорее всего, было просто привычкой, нежели ритуалом», — написала Слуцкая.

Ирина отметила, что многие фигуристы не бреют бороду перед соревнованиями или носят с собой талисман на удачу. Но она к такой категории не относилась.

Фанаты засыпали спортсменку вопросами, на которые она обещала ответить.

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