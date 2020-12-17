Словно ангел: дочь Нюши в летящем платье из органзы позировала на фотосессии

Перед Новым годом многие спешат принять участие в праздничных фотосессиях, примерив впечатляющие наряды. Ведь так хочется привнести в свою жизнь ощущение сказки! Так почему бы не начать с фото в Сети? Не стала исключением и семья певицы Нюши.

Некоторыми «закулисными» кадрами с процесса съемок поделился со своими фолловерами муж артистки Игорь Сивов. На снимках он предстает с Симбой, двухлетней наследницей. Девочку специально для фотосессии облачили в белоснежное летящее платье из органзы с пышной юбочкой, а волосы завили и сделали объемную укладку.

Этот воздушный стайл навеял приятные ассоциации у почитателей Нюши и ее семьи.

«Какая милая малышка, а платье словно облачко», «Похожа на нежного ангела», «Маленькая фея», «Какое очаровательное создание, ангелоподобное», — прокомментировали пользователи Сети образ Симбы.

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