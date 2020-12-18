Адвокат Сергей Жорин: «Непонятно, почему мой сын носит фамилию дяденьки из телевизора»

Адвокат Сергей Жорин, ставший гостем популярного проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду», рассказал о своей личной жизни. К своим 42-м годам Сергей Викторович имеет в анамнезе пять браков и столько же разводов.

«Я был в браке пять раз, из них дважды женился на одной и той же девушке, — поделился звездный адвокат. — Многие меня спрашивают: «Почему ты так часто женишься и разводишься?». Ну мне же 42, а не 20, да и не так часто я развожусь, как это может показаться. Я же юрист по бракоразводным делам и должен знать изнутри, как это происходит. А если серьезно, так складываются жизненные обстоятельства. Я благодарен судьбе, что моя жизнь насыщена и бьет ключом, и ряд событий происходит стремительно».

Сергей Жорин еще и многодетный отец, у него два сына и дочка. Правда, один из наследников не носит фамилию Жорина.

Так захотела мама мальчика, бывшая жена Сергея Викторовича и тоже адвокат Екатерина Гордон, которая когда-то была женой известного телеведущего Александра Гордона.

Известный юрист дал понять, что это обстоятельство его возмущает.

«Старший сын Александр Сергеевич Жорин, младшая дочка Мария, средний сын Даниил Сергеевич Гордон. Непонятно, почему мой сын носит фамилию дяденьки из телевизора», — отметил Жорин.

Смотрите также