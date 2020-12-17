«На острове»: 62-летняя Юдашкина в летящей леопардовой тунике позировала на Сейшелах

62-летней Марине Юдашкиной явно повезло с друзьями, недавно они подарили верной жене российского кутюрье путевку на Сейшельские острова. И теперь, вместо морозного московского воздуха она вдыхает океанический бриз с привкусом счастья.

Царский (без всяких преувеличений) дар блондинке сделали в честь ее дня рождения. В личном блоге она поблагодарила своих щедрых приятелей и поделилась свежими кадрами. Звезда предстала на белоснежной яхте в коротеньких шортах.

А позже запечатлелась на берегу Индийского океана в леопардовой развевающейся тунике.

«На острове, в предвкушении бури!» — подписала фото Марина.

Этот безмятежный отпускной образ восхитил Эвелину Хромченко. Сдержанная на комментарии в социальных сетях ведущая на сей раз высказалась. «Огонь», — коротко, но емко отметилась она.

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