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«Все зависит от обстоятельств»: адвокат Сергей Жорин озвучил цены на свои услуги

Юрист рассказал о недвижимости за границей.

«Все зависит от обстоятельств»: адвокат Сергей Жорин озвучил цены на свои услуги
Сергей Жорин. Фото: instagram.com/advokatzhorin/

Адвокат Сергей Жорин стал гостем проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и откровенно ответил на вопросы, которые очень волнуют пользователей Интернета.
В частности, Сергей Жорин раскрыл стоимость своих услуг.

«Я не являюсь бизнесменом, я продаю свое время, — отметил звездный адвокат. — В зависимости от сложности дела, мои услуги стоят от 200 до 500 евро в час. Но есть дела, которые мы ведем бесплатно. Все зависит от разного рода обстоятельств».

Как и всякий успешный человек, Сергей Жорин может многое себе позволить. Адвокат не скрывает, что у него есть недвижимость за границей.

Так, прямо сейчас адвокат проводит время в своем доме в Италии. Здесь он работает и пережидает эпидемию коронавируса.

«Я нахожусь в одном очень укромном городе, здесь маленькая плотность населения и шанс заразиться ниже, — поделился звездный адвокат. – У меня есть еще недвижимость за пределами РФ, где я тоже иногда бываю. Но больше всего времени я, конечно же, провожу в Москве».

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