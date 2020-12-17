«Это был поджог»: Евгения Дидюля высказалась о пожаре в доме ее родителей

Бывшая жена гитарного виртуоза Валерия Дидюли Евгения в Instagram сообщила, что дом ее родителей был намеренно кем-то подожжен. Она получила результаты экспертизы. На крыльце дома родителей она нашла обугленную книгу с заголовком: «Как муж отучил жену от сказок».

«Для тех, кто особенно ждал новостей. По результатам независимой экспертизы дом моих родителей загорелся не сам. Это был поджог. Посмотрим, что скажет государственная экспертиза». Евгения Дидюля

Как отметила Евгения Дидюля, она очень благодарна всем, кто ее поддерживает в этот непростой момент. Особенно тяжело приходится сейчас ее родителям, но они, как заметила девушка, держатся.

Напомним, что Евгения Дидюля рассталась со своим мужем. Официально они перестали быть супругами в октябре этого года. По словам певицы, Валерий ей постоянно изменял. В какой-то момент терпению девушки все-таки пришел конец, и она решилась на расставание. В этом браке на свет появилась их общая дочь Арина, которой сейчас семь лет.

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