Дочь Николаева в платье со страусиными перьями впервые вышла с ним и мамой на сцену

Игорь Николаев постепенно начал погружать свою пятилетнюю дочь Веронику в мир шоу-бизнеса. Девочка вместе с отцом и мамой Юлией Проскуряковой приняла участие в съемках новогодней программы на «Мосфильме».

По этому случаю, народный артист даже впервые привел наследницу к профессиональным визажистам и парикмахерам, которые сделали ей легкий макияж и праздничную прическу. На шоу артисты предстали в фэмели лук, одевшись в бело-голубых тонах. При этом платья Вероники и Юлии были украшены страусиными перьями.

Отметим, что маленькая Ника уже сейчас мечтает о карьере певицы, она сочиняет музыку и стихи. А Деда Мороза на Новый год девочка решила попросить о том, чтобы ее треки крутили по радио. Об этом мы писали ранее.

Смотрите также