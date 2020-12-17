Теперь без Клюева: Волкова запечатлелась за домашними посиделками с актерами «Ворониных»

Артистка призналась, что Борис Владимирович теперь всегда в их сердцах.

1 сентября ушел из жизни Борис Клюев. Многие российские зрители запомнили актера по его роли в телесериале «Воронины». Артист сыграл острого на язык Николая Петровича, который так и сыпал цитатами, расходящимися в народе. Чего только стоила его «египетская сила»!

Актеры, которые работали с ним в кадре, бережно хранят память о нем. Собравшись на домашние посиделки, они помянули и безвременно ушедшего любимца публики.

«Он навсегда с нами в наших сердцах», — сказала Екатерина Волкова.

Актриса поделилась в личном блоге снимком прошедшего сборища, где все артисты выглядят словно сошедшие с экрана герои теленовеллы.

«Вчера к нам с ночевкой приехали Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Васильевна. Проболтали до 4 утра. Вот что значит давно не виделись. С кухни доносится вкуснейший аромат. Наверняка наша киномама готовит что-то. Пойду проверю», — прокомментировала она.

«Не хватает Бориса Клюева», «Какие хорошие. Киносемья. Бориса Владимировича очень не хватает», «Боже, как приятно наблюдать, что вы и в жизни общаетесь! От этого так тепло на душе. «Воронины» — самый любимый сериал, сутками смотрю пересматриваю и засыпаю с вами», «Прям не узнать, изменились актеры, особенно Леонид. Но жалко, что нет Бориса Клюева. В памяти навечно», — прокомментировали пост фолловеры.

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