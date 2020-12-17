«Браво!»: Брежнева пришла в восторг, увидев мем с ней и генсеком на яхте

Трудно сказать, на что надеялась Вера Галушка, когда брала сценический псевдоним в виде фамилии генерального секретаря СССР. Речь идет, конечно же, о Леониде Ильиче и бывшей солистке «ВИА Гры».

Возможно, блондинка просто хотела, чтобы ее имя сразу производило впечатление и запоминалось. С этим эффектом трудно поспорить. Но появилась и вторая реакция – бесконечные шуточки по этому поводу, которые отражаются в различных интернет-мемах. Один из самых популярных – фотоколлаж с Верой и генсеком на одной яхте, где певица вальяжно разлеглась на солнышке, а Леонид Ильич галантно встал позади.

Как оказалось, эта картинка очень даже симпатична жене Константина Меладзе. В личном блоге она решила высказаться о ней.

«Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал – браво», — написала певица в Instagram.

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