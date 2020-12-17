«Баталовы не хотят принимать имущество назад»: адвокат Дрожжиной — о парадоксе громкого скандала

Скандал вокруг известной пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, якобы присвоивших имущество актера Алексея Баталова каждый день обрастает новыми подробностями. Некоторые из них в вовсе делают всю историю с уголовным делом бессмысленной.

Например, на днях адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы супругов, заявил, что Наталья Дрожжина и сейчас, и ранее была за то, чтобы передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери.

«Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет», — цитирует юриста «Комсомольская правда».

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По словам адвоката, уголовное дело застряло на месте: вдова Баталова не хочет приходить на очную ставку с Цивином и Дрожжиной, чтобы установить истину. Кучерена уверен, что если просто были нарушены условия договора ренты, то сторонам нужно разбираться с этим в суде в гражданско–правовом порядке, а не привлекать Следственный комитет. Он надеется, что уголовное дело о мошенничестве против его подзащитных не дойдет до суда.

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