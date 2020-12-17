«Нежность»: Снигирь показала на редком обрисованном фото младшего сына Цыганова

Юлия Снигирь редко балует своих поклонников рассказами о личной жизни, также, как и снимками семейного характера в личном блоге. Звезда в 2016-м году родила сына Федора от многодетного отца и актера Евгения Цыганова, который ради нее оставил свою гражданскую жену Ирину Леонову с семью детьми.

Пара очень долго вообще скрывала малыша от глаз общественности, но в последнее время все-таки стала изредка показывать почитателям свежие снимки наследника. На сей раз Юлия обнародовала обрисованный красками кадр с мальчиком, где она предстает в лонгсливе цвета топленого молока, задумчиво вглядываясь в своего наследника. Судя по фото, ребенок заметно подрос.

«Нежность», — трогательно написала она в аккаунте.

«Какой хорошенький вырос!», «На папу и на маму похож», «Смешной такой, милаха», «Симпапулька», «Юля, больше таких фото, пожалуйста!» — обозначились в комментариях фолловеры.

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