«От этого любовь только крепче»: Дава признался, что видится с Ольгой Бузовой далеко не каждый день

Ольга Бузова и Давид Манукян (псевдоним Дава) встречаются уже больше года. В настоящий момент влюбленные съехались и живут в одной квартире. Однако, как оказалось, артисты видятся вовсе не каждый день, виной тому – плотный рабочий график у обоих.

«От этого любовь только крепче. Это не портит отношения, а наоборот, сближает нас. Мы очень скучаем друг без друга, а когда видимся, очень радуемся», — рассказал бойфренд ведущей «Дома-2» в эфире Love Radio.

Чтобы сохранить свои чувства, молодые люди придумали каждый месяц седьмого числа устраивать романтические свидания с подарками и сюрпризами. Для них это особенная дата, а вот какая, они признаваться не стали. Вначале они планировали так прожить год, но потом решили продолжить традицию и дальше. Естественно, что главным организатором этих ежемесячных любовных историй является Дава.

«Честно сказать, я надеялся, что через год это закончится. И что вы думаете? Наступает год, и Оля мне говорит: «Но ведь 13 месяцев же отметим?». И все продолжилось дальше!» — шутливо прокомментировал Манукян. «А 7 января будет 17 месяцев! Надо тоже отмечать!» — капризно добавила Бузова.

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