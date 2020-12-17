«Даже сонная красивая!»: Банщикова в сорочке стиля СССР засветила «ложбинку греха»

45-летняя актриса Анна Банщикова снимается в новом сезоне сериала «Ищейка». Как оказалось, актриса пошла на определенные жертвы – теперь ей приходится вставать в пять утра, чтобы успевать на свою смену. Как она выглядит в столь ранний час, звезда показала в личном блоге.

На фото артистка предстала в простой трикотажной сорочке с незатейливым рисунком в духе СССР, но со своей изюминкой – глубокой областью декольте. Ее, к слову, французы называют очень поэтично – «ложбинка греха».

Этот ранний кадр оказал оглушительное воздействие на поклонников Банщиковой, которые засыпали аккаунт Анны своими комментариями.

«Анна даже когда сонная, ну очень красивая!», «Прекрасно выглядите, я в 5 утра боюсь на себя в зеркало посмотреть, не то чтобы фотку сделать», «Милая сорочка», «Вы очень даже замечательно выглядите для 5 утра!», «Хорошенькая невероятно», «Красавица необыкновенная!» — восхитились фолловеры.

Напомним, в сериале «Ищейка» Анна Банщикова играет Александру Ивановну Кушнир, начальника уголовного розыска приморского городка. Теленовелла впервые вышла на экраны российского ТВ в 2016-м году и с тех пор держится в рейтингах. В настоящий момент снимается уже шестая часть киноленты.

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