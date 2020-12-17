«Мускулистые женщины – прекрасны»: Солнцев высмеял сценические костюмы братьев Запашных

Шоумен часто публикует на своей страничке в соцсетях крайне провокационные снимки.

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» шоумен Рустам Солнцев в Instagram высмеял знаменитых российских дрессировщиков братьев Запашных. Он разместил их снимок, на котором они запечатлены в своих сценических костюмах.

«Все-таки мускулистые женщины – прекрасны». Рустам Солнцев

«Рустам, вы как всегда бесподобны в своих комментариях», «Мне сначала показалось, что это транс с каким-то мужиком», «Ужас. Куда катится этот мир?» — стали задавать Рустаму Солнцеву вопросы подписчики в социальных сетях.

Отметим, что братья Запашные, Эдгард и Аскольд, представители известной цирковой династии в четвертом поколении. Эдгард Запашный, к примеру, сейчас генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Братья Запашные порой подвергаются критике. Некоторые считают, что они мучают животных.

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