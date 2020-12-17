«Сегодня я живу театром»: Ирина Апексимова объяснила, почему перестала сниматься в кино

Актриса Ирина Апексимова заявила, что практически перестала сниматься в последние годы в кино. По ее словам, ей периодически поступают предложения, но она вынуждена всем отвечать отказом, потому что не видит достойных для себя ролей.

«Правда, все абсолютно не то, на что стоило бы рассчитывать. Чем дольше длится моя кинопауза как актрисы, тем выше претензии к роли, с которой я могу появиться на экране».

Ирина Апексимова

Как отметила актриса и директор Театра на Таганке, она знает, как создаются спектакли и как их надо сделать технически. Если бы она знала процесс киноорганизации, то сняла бы рано или поздно картину именно для себя. Пока же она может позволить себе только спектакли.

По словам звезды, «сегодня она живет театром», где для нее открыты большие перспективы. К тому же, как она заметила, ситуация в киноиндустрии складывается в последние месяцы критическая. Кинопрокат из-за пандемии практически рухнул, сообщают «Известия».

Напомним, что несколько лет назад Ирина Апексимова заявила, что в кино для нее нет достойных сценариев и героинь.

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