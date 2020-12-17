Стильная укладка и модный оверсайз: Барановская посетила светское мероприятие в сером брючном костюме

Телеведущая следит за трендами и внедряет их в свой образ.

В одной из программ «Модного приговора» фэшн-критик Эвелина Хромченко привлекла внимание модниц заявлением о брючных однотонных костюмах. Эксперт заявила, что подобный комплект должен быть в гардеробе каждой женщины не только потому, что является самодостаточным аутфитом на любой случай, но и позволяет визуально сделать ноги длиннее, а фигуру – тоньше.

К ее советам прислушиваются не только простые телезрительницы, но и звезды. Многие знаменитые модницы завели в гардеробе не по одному брючному комплекту. Вот и Юлия Барановская выгуляла свой однотонный костюм. Накануне она посетила светское мероприятие в наряде оверсайз.

Девушка позировала на красной дорожке, а после запечатлелась на память с подругой Еленой Север, и поклонники теледивы смогли оценить ее новую укладку – зачесанные назад локоны.

«Красавица!!», «Такая красивая, Юлечка вы супер», «Самая лучшая», «Как две сестры», «Очень похожи», «Юля вы такая красивая!!! Я все время смотрю ваши передачи с Сашей !!! Мне вы безумно нравитесь», — пишут фолловеры.

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