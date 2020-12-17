«Подбирает костюмчики под мои платья»: Бузова уличила Кадони в подражании ее стилю

Ольга Бузова связана с телепроектом «Дом-2» уже много лет. Сначала девушка была его участницей, потом стала ведущей. Со временем количество эфирово, поскольку организаторы выпустили несколько форматов шоу, и на одном из них поющая телеведущая появляется в паре с Владом Кадони.

Накануне Бузова для съемок облачилась в мини-платье из розовых пайеток на тонких бретелях. И пока красовалась перед зеркалом, радуясь своему отражению, обнаружила, что ее соведущий Влад Кадони выбрал костюм в одной цветовой палитре с ее нарядом.

«Как он подбирает всегда костюмчики под мои платья, это так мило!», — признала девушка.

Влад Кадони подтвердил, что делает это сознательно: «Кстати, нисколько она не обманывает – вначале Оля одевается, потом я». Шоумен был облачен в комплект из брюк, жилетки и галстука фиолетового цвета.

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