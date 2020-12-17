Как советует Хромченко: 43-летняя Орлова предстала в силуэтном платье из золотых пайеток

Чем ближе Новый год, тем активнее звезды начинают перебирать свой гардероб в поиске того самого платья. Например, телеведущая Ксения Бородина довольно быстро определилась с нарядом. Она оглянулась на основные тренды сезона и выбрала пастельно-желтое платье с драпировкой на талии и подплечниками.

Коллега Бородиной, 43-летняя певица Ольга Орлова, очевидно, еще в поиске праздничного наряда. Сначала девушка выбрала красно-белое блестящее платье, а сейчас на тематической фотосессии предстала уже в силуэтном аутфите из золотых пайеток.

Фишка наряда – в его цветовом градиенте: золотой на поперечных полосках переходил в темно-коричневый, и визуально создался эффект змеиной кожи.

К слову, модный эксперт Эвелина Хромченко отнесла золото и другие металлические оттенки к самым трендовым цветам сезона. По мнению телеведущей «Модного приговора», этот колористический ряд всегда актуален

Смотрите также