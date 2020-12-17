Лолита объяснила, почему ее могила станет самой посещаемой среди звезд шоу-бизнеса

Певица Лолита заявила, что ее могила на кладбище, когда она отправится на тот свет, станет самой посещаемой среди звезд шоу-бизнеса. Причина кроется в ее расписном комбинезоне, в котором она ранее появилась на музыкальном фестивале «Жара».

«Тот комбинезон – мой любимый. Сколько мемов в интернете на него появилось! Мне кажется, когда я уйду, кто-то принесет эту фотографию на кладбище. И моя могила станет самой посещаемой».

Лолита

По словам исполнительницы, в самое ближайшее время она улетит в Дубай. В России ее ничего не задерживает, потому что «полетели все корпоративы». В этой арабской стране у нее запланирован концерт в новогоднюю ночь. Звезда надеется, что обстановка в этой стране не будет накаляться из-за пандемии. Исполнительница планирует отработать выступление и остаться на отдыхе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в этом году Лолита развелась со своим мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Расставание сопровождалось взаимными упреками, скандалами и стало одним из самых громких за последнее время в мире шоу-бизнеса.

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