«Все вернется»: Подольская в асимметричном черном мини-платье засветила стройные ножки

Ставшая мамой во второй раз певица призналась, что тоскует по сцене.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший счастливы в браке уже 10 лет. За это время они стали родителями дважды, старшему сыну Артемию 5 лет, младшему Ване – полтора месяца. Молодые родители уже покрестили малыша в честь Иоанна Крестителя, о чем рассказали поклонникам в Instagram.

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Несмотря на счастливое материнство, Подольская признается, что очень соскучилась по выходам в свет, а также встречам с поклонниками. Она поделилась снимками с концерта, а котором выступила в черном асимметричном платье на одно плечо.

«Все вернется… просто ждем. Очень скучаю», — подписала певица кадры.

А пока девушка изредка участвует в студийных съемках, одна из которых состоялась накануне. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым Подольская появилась на новогодней записи их совместного трека.

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