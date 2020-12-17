«Лучший друг уже много лет»: Яна Кошкина показала утонувшего в ее пышном декольте мужчину

На фоне слухов о том, что актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина и телеведущий Гарик Мартиросян крутят роман, эффектная брюнетка решила показать своего мужчину. Молодой человек окунулся в пышное декольте красавицы, и та закрыла его лицо от камеры.

«Лучший друг уже много лет… И даже не смейте гадать!», — подписала снимок Кошкина.

Поклонники брюнетки принялись гадать, кто – тот счастливчик, которому позволено быть к прелестям Кошкиной столь не по-дружески близко. Кто-то предположил, что это – Гоша Куценко. Появилось имя Галустяна. Но многие все-таки настаивают, что это – Гарик Мартиросян.

Напомним, о 30-летней актрисе телеканала ТНТ Яне Кошкиной в этом году заговорили в связи с разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус. Якобы, брюнетка стала новой пассией комика, но позже информация не подтвердилась.

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