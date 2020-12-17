«Розовых очков больше нет. Потерялись»: Решетова высказалась после расставания с Тимати

Как отметила модель, за последний год она много чего вынесла из отношений между мужчиной и женщиной.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на самые злободневные вопросы своих подписчиков. Так, одному из них стало интересно, чему модель научил этот год.

«Хороший вопрос. Можно сказать, что я была «воспитана» этим годом. Точно много чего вынесла касательно отношений мужчины и женщины. Без конкретики. Розовых очков больше нет. Потерялись». Анастасия Решетова

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно о расставании Анастасии Решетовой и рэпера Тимати. Причем на тот момент их общему сыну Ратмиру не было еще и годика. И модель, и музыкант заверили, что они остались друзьями и продолжают нормально общаться.

Добавим, что сейчас Тимати является главным героем популярного шоу «Холостяк». На проекте он выбирает свою вторую половинку. Не исключено, что после шоу Тимати наконец-то сыграет свадьбу и обретет личное счастье.

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