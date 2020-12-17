«Обаятельный пацан»: Морозов из «Кривого зеркала» раскрыл секрет популярности Моргенштерна

Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему сегодня у молодежи так популярен рэпер Моргенштерн.

«У него, на самом деле, интересная музыка. Он хороший музыкант. У него необычный образ. Сейчас очень популярны песни, в которых ничего не понятно. Сколько я пытался разобрать слова, но не смог. Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нем есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится, как музыкант». Александр Морозов

Как добавил Морозов, ему только не по душе, что у рэпера на лбу татуировка в виде трех шестерок.

«Мне не нравятся шестерки на лбу. Ненавижу сатанистов. Наверное, это хайп. Я православный человек, поэтому это не может мне нравиться. А так он классный», — заметил шоумен.

Ранее Александр Морозов нелестно отзывался о рэпере. В своем шоу он заявил, что Моргенштерна надо закопать на кладбище рядом с сатанистами.

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