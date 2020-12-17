Детали решают все: Литвинова с прической в стиле Демонжо запечаталась возле домашней новогодней елки

В этом году отечественные звезды начали наряжать свой дом к Новому году задолго до его начала. Видимо, сказалась пандемия и мечта о предстоящем празднике и ощущении чуда. Один за одним артисты стали показывать лесных красавиц у себя дома.

Максим Галкин, к примеру, устроил настоящую репетицию Нового года с детьми Лизой и Гарри. Он не только украсил замок, но и накрыл стол с закусками. А младшая дочь Аллы Пугачевой даже облачилась в торжественный наряд по этому случаю.

Не удержалась от тренда и Рената Литвинова, которая показала свои любимые елочные игрушки, которые, конечно же, оказались винтажными. В их числе – часы и белая кошечка. «Она похожа на меня», — заметила актриса.

К слову, блондинка, как и Максим Галкин, тоже решила устроить из процесса украшения елочки настоящий праздник. Она сделала макияж и прическу в стиле французской актрисы Милен Демонжо и облачилась в черное вечернее платье с открытым плечом.

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