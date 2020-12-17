«Словно Жанна поет»: сестра Фриске начала музыкальную карьеру с экс-солистом «Турбомоды»

Сестра Жанны Фриске Наталья когда-то уже пыталась построить музыкальную карьеру, войдя в состав группы «Блестящие», однако не получилось. После нескольких выступлений, девушка ушла со сцены и занялась вполне обыденным делом – стала делать женщинам перманентный макияж. Впрочем, иногда, под настроение, она все-таки выступала, но больше для друзей.

Однажды Наталья засветилась на одной из свадеб не только с песней своей знаменитой сестры, но и в ее платье. Естественно, тут же нашлись хейтеры, осудившие девушку, которая, по их мнению, пытается быть копией своей ушедшей родственницы. На это папа сестер Владимир Борисович ответил, что Наталья имеет право носить наряды Жанны, храня память о ней. Да и петь ее песни для своих – дело вполне обычное.

Тем не менее, девушка не стала окончательно завязывать с карьерой артистки и предприняла очередную попытку покорить Олимп отечественного шоу-бизнеса, записав трек «В небо» со звездой 90-х Александром Поповым, который некогда являлся солистом коллектива «Турбомода». И вновь не обошлось без сравнений с сестрой.

«Словно Жанна поет», «Очень странное чувство, как будто Жанна воскресла», «У вас хороший голос, думаю, вы можете стать певицей, как и ваша сестра», «С Жанной, конечно, не сравнить», «Жанна, как жалко, что тебя больше нет, если бы ты была жива, ты бы никогда не позволила своей сестре так позорить свою фамилию», — можно увидеть в Сети.

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