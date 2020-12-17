«Курицу разбираем на волокна»: Симоньян раскрыла секрет приготовления Оливье по рецепту свекрови

Медиаменеджер призналась, что это – ее любимый салат.

Многие хозяйки уже вовсю составляют меню к новогоднему столу. Звезды – не исключение, и журналист, медиаменеджер Маргарита Симоньян решила раскрыть секрет приготовления одного из своих любимых салатов.

«Оливье, наверное, входит в топ-10 моих любимых блюд всех времен и народов», — призналась знаменитость.

Многодетная мама рассказала, что Оливье они в семье готовят целый таз. И при приготовлении любимого блюда Симоньян пользуется секретами своей свекрови.

Картофель и морковь Маргарита запекает в духовке, яйца отваривает, огурцы берет маринованные. Кроме того, в ход идут копчености – всегда разные, а также вареная курица или курица-гриль.

«Курицу разбираем на волокна — так настаивает делать моя свекровь. Остальное нарезаем. Свекровь любит, чтобы морковь в оливье была сырая, натертая на крупной терке. Часть мы так и делаем», — рассказала Симоньян.

Лук в салат хозяйка не кладет. Но не забывает про консервированный горошек и майонез. В этом году звезда хочет вместо копченостей добавить раковые шейки: «Как вообще-то и было в изначальном рецепте. Отварю раков, почищу шейки. Посмотрим, как получится».

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