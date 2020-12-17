Выход в цвет: Проскурякова вслед за Климовой нарядилась в изумрудное платье

Актриса Екатерина Климова участвовала в фотосессии в эффектном наряде – струящемся длинном платье изумрудного цвета. Красотой 42-летней любимицы российской публики было очаровано все окружение – визажисты, стилисты усыпали красавицу комплиментами.

Вслед за Климовой изумрудное платье выгуляла и певица Юлия Проскурякова. В паре с мужем, композитором Игорем Николаевым, красавица попыталась выиграть миллион у Дмитрия Диброва. Возлюбленная композитора пришла на шоу в наряде длины мини с атласным блеском, драпировкой и бантом на талии.

«Ножки!», «Юля, как такие ножки классные сделали? Упражнениями какими то?», «С годами хорошеет.. Привлекательная, обаятельная , славная Юляша», «А фигурка, Юлечка, просто шикарная!», «Красавица невероятная!!», «Юля Вы такая красавица», «Зеленый цвет Вам очень идет, — не поскупились на комплименты фолловеры.

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