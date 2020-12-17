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«На что смотрите – на платье или на ноги?»: Бузова в розовом мини на тонких бретелях появилась на съемках

Девушка облачилась в наряд из сверкающих пайеток цвета Барби.

«На что смотрите – на платье или на ноги?»: Бузова в розовом мини на тонких бретелях появилась на съемках
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ведущая шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова не раз признавалась, что обожает свою работу в том числе и за то, что каждый день она выглядит сногсшибательно. И может быть абсолютно разной. В этом ей помогает целая команда мастеров – стилисты, визажисты, парикмахеры. И каждый свой новый образ девушка старается запечатлеть на память.

Накануне красавица телеведущая появилась на съемках в миниатюрном платье на тонких бретельках. Наряд весь украшен розовыми пайетками, и не смог оставить Ольгу Бузову равнодушной.

«Мой образ на сегодняшнее шоу. Как вам?», — позировала перед зеркалом теледива. И спросила: «На что смотрите? На платье или на ноги?».

Завершили блестящий аутфит звезды серебристые лодочки. Кстати, Ольга Бузова уже начала принимать новогодние подарки. Один из первых ей пришел от Алсу. Певица преподнесла телеведущей два роскошных платья.

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