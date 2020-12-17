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«Кайф выйти без мейка»: Бородина в серебристом пуховике и высоких белых сапогах отправилась на шопинг

Телеведущая обожает проводить время в бутиках.

«Кайф выйти без мейка»: Бородина в серебристом пуховике и высоких белых сапогах отправилась на шопинг
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина накануне отметилась в одном из торговых центров. Девушка обожает шопинг, поэтому ничего удивительного. Телеведущая для похода по бутикам облачилась в укороченный серебристый пуховик и высокие белые сапоги. Верной спутницей модницы стала ее молочного цвета сумочка Dior через плечо.

Ксения подчеркнула, что кожа должна отдыхать от грима и макияжа, который ей наносят на съемках. И использует для этого любую возможность.

«Девочки, а вы всегда краситесь, когда выходите из дома? Для меня кайф выйти без мейка по магазинам», — призналась теледива.

Многие из подписчиц поняли, что имеет в виду их любимица. И согласились с тем, что макияж не всегда обязателен.

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