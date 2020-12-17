Леди блэк: Варум предстала у Урганта в брюках-бананах плиссе и кожаном бомбере

Анжелика Варум приняла участие в неожиданном для нее проекте, она озвучила Чебурашку в новом мультфильме про сказочного героя. Крокодил Гена заговорит голосом Леонида Ярмольника, а музыку к «Чебурашке. Секрет праздника» написал Леонид Агутин. Зрители порадуются очередным приключениям любимых зверят в конце декабря.

Этой новостью певица поделилась на передаче «Вечерний Ургант», где предстала в монохромном черном образе. Звезда примерила брюки-бананы плиссе, туфли на высоком устойчивом каблуке и кожаный бомбер по фигуре. На фоне светлой кожи и волос в аккуратном каре этот total black смотрелся на контрасте. Увидев свою любимицу в этом образе, поклонники певицы не смогли сдержать эмоций.

«Вы просто необыкновенная!! Сколько шарма и женственности!! И спасибо, что не поддаетесь модным тенденциям, а сохраняете свою уникальную красоту! Шикарная!!!», «Как вам хорошо с каре, Анжелика», «Анжелика, Вы – идеал», «Какая же Анжелика красивая!», «Ну какая вы куколка! Восхищаюсь с детства», «Какая Вы красавица», — написали фоллловеры в блоге Варум.

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