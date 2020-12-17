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«Двойная!»: Кудрявцева похвасталась елочкой из сладостей, которую нарядила дома

Телеведущая показала, что ее лесная красавица украшена леденцами, пирожными и мишками.

«Двойная!»: Кудрявцева похвасталась елочкой из сладостей, которую нарядила дома
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Многие знаменитости уже готовы ко встрече Нового года. По крайней мере, их дома – точно. Уже Татьяна Навка, Ольга Бузова, Кети Топурия, Ксения Бородина и другие звезды нарядили елочку и похвастались ею своим подписчикам в Сети.

Вслед за коллегами телеведущая Лера Кудрявцева тоже показала, какая елочка теперь красуется у нее в особняке. Девушка прибегла к профессиональной помощи – актриса Елена Ксенофонтова помогла создать теледиве атмосферу настоящего праздника.

Получилось настолько сказочно, что Кудрявцева призналась – у нее никогда не было такой красивой елочки.

«У нас елочка «Сладкий Сон». Двойная!!!! С одной стороны арктическая тема, где живет Мишка, а с другой стороны его сон, там сладости и все такое», — впечатлилась Кудрявцева.

Лера Кудрявцева показала елочку
Лера Кудрявцева показала елочку. Фото: instagram.com/leratv/

Пушистые ветки лесной красавицы украсили самые разные вкусняшки: леденцы на палочке, макаруны, мороженое, конфеты, пирожные и тортики. Зимними атрибутами стали обилие белого снега и милые белые медведи.

Лера Кудрявцева показала елочку
Лера Кудрявцева показала елочку. Фото: instagram.com/leratv/

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