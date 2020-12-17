«Уют»: Муцениеце показала, как украсила квартиру к Новому году

Все меньше остается времени до Нового года, и многие звезды спешат поставить елочку, украсить интерьер, оформить ярко и празднично свои дома. Например, телеведущая Лера Кудрявцева в этом году нарядила елку в «сладости». Конфетная лесная красавица получилась у звезды очень аппетитной и двухлетней дочке очень понравилась.

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце не так давно вернулась из отпуска. Вместе с детьми звезда посетила Мальдивы, о которых давно мечтала. По возвращении девушка окунулась с головой в работу, но нашла время начать украшать квартиру.

Муцениеце показала, как выглядит ее квартира в преддверии новогодних праздников. Девушка отдала предпочтение обилию свечей, а также разместила на окне гирлянду. «Дом – это уют», — подписала Муцениеце.

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