«У меня были срывы»: звезда сериала «Кухня» призналась, что еле справляется с двумя сыновьями

У звезды сериала «Кухня» Валерии Федорович два маленьких сына, младшему, Савве, 17 декабря исполнится три месяца, а старшему, Герману, нет и трех лет. Актриса призналась, что ей приходится разрываться между двумя детьми.

Безусловно, материнство сделало ее невероятно счастливой, но иногда с этим счастьем она справляется с большим трудом. В Instagram Валерия призналась, что она не идеальная мама.

«После рождения Саввы у меня были срывы. Я могла закрыться в ванной с выключенным светом и посидеть так какое-то время. Я могла просто начать плакать. И плакала», — поделилась молодая мама.

А еще Валерию Федорович мучает чувство вины, что после рождения младшего сына она стала уделять меньше внимания старшему, который тоже еще малышок.

Лера старается убедить себя и своих поклонниц, оказавшихся в схожей ситуации, что все эти эмоции вполне нормальны. Женщина имеет право на усталость, слезы и эмоциональные срывы.

Смотрите также