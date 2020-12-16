«Маскировалась»: Кристина Асмус раскрыла тайну своих черных волос

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус на днях поразила общественность смелым преображением. В один миг белокурая дива превратилась в девушку со смоляными волосами.

Стоит отметить, что красавице Кристине Асмус идут оба образа – и блондинки, и жгучей брюнетки. Сама же звезда мечтает вернуться на светлую сторону и говорит, что совсем скоро это сделает. С черным цветом волос Кристина ходит уже месяц.

«Открою вам секрет — на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так что я маскировалась», — сделала Асмус признание в Instagram.

Оказывается, все это время актриса публиковала архивные фото в образе блондинки, а выходя на сцену надевала парик, имитирующий светлые волосы.

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Брюнеткой Кристина Асмус стала ради роли, и до поры, до времени, ей нельзя было в таком виде показываться на публике, только – на съемочной площадке.

Многие поклонники актрисы, в отличие от нее, в восторге от образа Кристины-брюнетки. Они заявляют, что она стала более яркой и дерзкой.

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